Gazzetta sull'Italia: "Immobile? No, eravamo già appoggiati sulle spalle di Raspadori"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del successo dell'Italia contro l'Ungheria: "Ieri si rischiava di sprecare la fatica fatta per segnare l’1-0, la firma era la stessa di venerdì a San Siro: Jack Raspadori. Lunedì scorso, giorno in cui l’Italia ha iniziato a inerpicarsi su per la salita di questa doppia sfida di Nations League, ci sentivamo nonostante tutto aggrappati a Ciro Immobile: ancora non lo sapevamo, ma in realtà eravamo già appoggiati sulle spalle di Giacomo Raspadori".