Gazzetta sulla formazione: "Gioca Petagna. 7 cambi rispetto al Benevento"

Saranno 7 i cambi di formazione del Napoli rispetto alla squadra scesa in campo a Benevento. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta della rivoluzione che ha in mente Gattuso per affrontare la Real Sociedad. Ci sarà Ospina in porta, Hysaj a destra, Maksimovic al centro con Koulibaly, Demme e non Fabian in mediana, Petagna in attacco con Lobotka alle sue spalle e Insigne e Politano larghi sulle corsie laterali.