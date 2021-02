Gazzetta sulla formazione: "Lozano ancora centravanti, riposa Petagna"

Non ci saranno molti cambi di formazione per Gattuso in vista della sfida contro l'Atalanta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Hysaj a destra al posto di Di Lorenzo e con Lozano centravanti per far riposare Petagna. Politano e Elmas si contenderanno il ruolo di esterno destro, mentre a sinistra ci sarà Lorenzo Insigne". Per quanto riguarda il modulo, l'allenatore del Napoli potrebbe tornare a optare per il 4-3-3.