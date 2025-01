Gazzetta sulla vittoria di Bergamo: "Napoli non sempre potrà segnare 3 gol con 3 tiri in porta"

. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza la vittoria sul campo dell'Atalanta di sabato sera

"Il Napoli di Bergamo è stato impressionante per concentrazione, non ha staccato l’attenzione per un solo secondo, neppure la minima distrazione". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza la vittoria sul campo dell'Atalanta di sabato sera: "I 5.000 di Capodichino spiegano bene che razza di spinta possono ottenere dal popolo i Conte boys. E al Maradona, bacino d’onore, il Napoli ospiterà Juve, Inter, primo competitor, e Milan. Anche il calendario ha un volto amico.

Tutto questo non significa che Conte abbia già lo scudetto in tasca. Non sempre potrà segnare 3 gol con 3 tiri in porta e non sempre potrà contare su tutti i titolari. I problemi che ha Inzaghi nel sostituire Calhanoglu e Mkhitaryan, rientrato ieri, ce li avrebbe anche Conte: non c’è un’alternativa vicina al rendimento dei tre titolari in mediana. La strada è lunga".