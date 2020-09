Gazzetta sullo Scudetto: "Testa a testa Juve-Inter, il Napoli ha gli assi per restare attaccato"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport prova ad immaginare quella che potrebbe essere una griglia di partenza, o meglio una corsa allo Scudetto che al momento - per la rosea - vede due squadre in corsa, con il Napoli pronto ipoteticamente ad inserirsi: "La Juventus è ancora la favorita, l’Inter tuttavia le si è avvicinata parecchio e, soprattutto se arriverà a Kanté, è facile prevedere un testa a testa fino alla fine. Il Napoli, per l’ossatura forte e confermata, per la vena di Gattuso che sembra avere un esercito che lo segue e la buona campagna acquisti nel nome di Osimhen, ha tutti gli assi nella manica per candidarsi a terza forza del campionato e , dunque, di restare attaccato al gruppo dei fuggitivi".