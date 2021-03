Gazzetta - Tormenti degli ultimi mesi hanno generato clima di diffidenza su Gattuso

Rino Gattuso non vuole perdere l’occasione di aprire una serie positiva: i tre punti conquistati contro il Benevento hanno riportato un po’ di ottimismo e fiducia nell’ambiente napoletano. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla anche dell'ultimo periodo di grande difficoltà per il tecnico.

"Ma non sono bastati ad allontanare i dubbi e le perplessità sul suo Napoli, reduce da una serie di risultati deludenti, per punteggio e prestazioni. I tormenti degli ultimi due mesi hanno generato un clima di diffidenza intorno all’allenatore, a metterlo per primo in discussione, è stato proprio Aurelio De Laurentiis che nelle ultime settimane ha aperto un vero e proprio casting per individuarne l’eventuale sostituto nel caso avesse deciso per l’esonero" si legge sulla rosea.