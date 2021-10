Gazzetta - Toro al completo, Juric avrà tutte le punte a Napoli: chi parte titolare?

I moschettieri sono tornati, scrive la Gazzetta dello Sport in riferimento alla batteria di attaccanti del Torino che per la prima volta domani a Napoli sarà al completo. Andrea Belotti e Simone Zaza si sono ristabiliti dopo i lunghi infortuni, Sanabria invece c’è sempre stato. Poi entrano in gioco altre variabili: "La condizione psicofisica di Sanabria che da poche ore ha rimesso piede a Torino da un lungo tour de force in Sudamerica; il livello di condizione raggiunto dal Gallo, o ancora quanto Zaza sia già entrato negli schemi. Su questi aspetti sono concentrate le riflessioni di Juric sulla sua scelta". In pole resta Sanabria: se oggi risponderà positivamente dopo il viaggio intercontinentale, domani al Maradona - si legge - è facile pensare che il posto da titolare sarà il suo.