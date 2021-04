Gazzetta - Tutti fuggono da ADL: il Napoli non è appetibile per tecnici top a causa del patron

Tutti fuggono da Aurelio De Laurentiis. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui la gestione del presidente è quantomeno discutibile e non è un caso se allenatori e calciatori scappano dopo aver fatto polemica con il proprio capo. "Si può cambiare tecnico, esonerandolo, ma non umiliarne la figura - scrive il vice-direttore della Rosea Andrea Di Caro - sperando magari che si dimetta.

Cosa che Gattuso ha evitato, per rispetto verso se stesso e la squadra che lo segue. De Laurentiis ha fatto tanto per il Napoli, ma questi ultimi logoranti rapporti con Sarri, Ancelotti e Gattuso rischiano di rendere una piazza importante, bella e prestigiosa come Napoli meno appetibile per tecnici top”.