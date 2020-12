Gazzetta - Un solo motivo dietro al passaggio al 4-2-3-1: Zielinski è la chiave

"Zielinski potrebbe essere la chiave giusta per non accantonare il 4-2-3-1, il modulo che il tecnico sta adottando dall’inizio della stagione per far sì che Mertens e Osimhen non debbano essere alternativi". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport circa l'assetto tattico scelto da Rino Gattuso per questa stagione: "E’ questo l’unico motivo per cui ha messo da parte il suo schema di base, il 4-3-3, utilizzato nella passata stagione. Il nazionale polacco sarà l’uomo dell’equilibrio tattico, quel qualcosa in più che l’allenatore sta cercando da mesi".