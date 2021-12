Gazzetta vaga su Manolas: "Non sta bene e il suo recupero sarà complesso"

Parlando della situazione infortuni in casa Napoli, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Un discorso a parte è quello relativo a Kostas Manolas che non sta bene e il suo recupero sarà complesso". La domanda sorge spontanea: come sta il greco? Cosa è accaduto? E' fermo ai box da tempo e in questa stagione ha raccolto appena quattro presenze in campionato, in estate era vicino al ritorno in Grecia e la pista Olympiakos potrebbe diventare attuale anche a gennaio.