Gazzetta - Veretout resta in cima alla lista di Giuntoli: l'offerta non soddisfa la Roma, la situazione

Un centrocampo tutto da costruire in casa Napoli. Il nome delle ultime ore è quello di Nahitan Nandez, ma in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli resta quel Jordan Veretout sul quale il club partenopeo continua a tenere i fari accesi, anche se il valzer di attaccanti, con Milik e Dzeko protagonisti, e di conseguenza resta complicato anche l'accelerare i tempi per il centrocampista francese.

La Gazzetta dello Sport ha provato a disegnare un quadro della situazione: "Ma sistemare il centrocampo è una priorità per Gattuso. Per capitalizzare al massimo la potenza offensiva, dovrà per forza di cose ricorrere ad un modulo diverso, ovvero, il 4-2-3-1. Per evitare che la coperta si accorci e si allunghi a seconda delle esigenze, l’allenatore vuole due mediani che sappiano assicurare l’interdizione e anche un po’ di qualità al gioco. Il profilo individuato è stato quello di Jordan Veretout, ma la Roma pare non voglia saperne di cederlo. Il Napoli ha offerto 30 milioni di euro, ma per il club giallorosso non sono sufficienti, ne chiede 40".