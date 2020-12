Gazzetta - Verso la Samp: 4 cambi di formazione, c'è Petagna e non Zielinski

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quella che sarà la formazione che il Napoli presenterà domenica per la sfida contro la Sampdoria. Sarà ancora 4-2-3-1 ma con diverse novità, ad esempio non dovrebbe esserci Zielinski. In totale saranno 4 i cambi, con Meret in porta, Manolas che torna in difesa, Demme al posto di Bakayoko a centrocampo e Petagna che sostituire Piotr con Mertens che tornerebbe a fare il trequartista.