Gazzetta - Via Fabiàn e Lozano: sullo sfondo c'è il piano di ridimensionamento degli ingaggi

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Fabiàn e Lozano potrebbero essere le due cessioni illustri della sessione estiva del mercato del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: Il punto di partenza per valutare entrambe le situazioni è nelle scadenze dei rispettivi contratti. Fabian Ruiz è vincolato al Napoli fino al 2023, Lozano fino al 2024. Sullo sfondo c’è il piano di ridimensionamento degli ingaggi del Napoli che si aggira su un taglio nella misura globale del 30 per cento. Fabian Ruiz, arrivato nel 2018, percepisce sul milione e mezzo di euro all’anno. Lo spagnolo punta sul nuovo contratto per vedere salire il livello del suo ingaggio. Mentre Lozano, che sta disputando la terza stagione in azzurro, ha un accordo per 4,5 milioni a stagione. Un ingaggio che non rientra più nei parametri considerati dal Napoli. Come si desume dai problemi per il rinnovo di Mertens dopo quelli rispecchiati dalla situazione che ha portato Insigne ai saluti per andare a giocare in Canada.