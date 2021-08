Gazzetta - Vuoi vedere che il gol di Monaco cambia la vita di Machach?

C'è stata gloria anche per Zinedine Machach all'Allianz Arena. Suo il gol del definitivo 3-0 dopo la doppietta di Osimhen. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ne scrive così: "Marsigliese di nascita, algerino di origini, Machach arrivò nel gennaio 2018 dal Tolosa a Napoli. Uno dei tanti giovani che rischiano di ritrovarsi con un futuro dietro le spalle. Buone qualità tecniche, ma poca continuità. In questi anni ha sempre cambiato squadra: Carpi, Crotone, Cosenza, Venlo (Olanda). Vuoi vedere che lo splendido gol con un destro da fuori segnato a Monaco di Baviera gli cambia la vita? Pardon la carriera".