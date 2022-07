Gazzetta - Zerbin verso la permanenza, dubbi su Gaetano e decisione già presa per Ambrosino

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul destino dei tanti giovani presenti a Dimaro

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul destino dei tanti giovani presenti a Dimaro: "Dei giovani aggregati alla prima squadra l’impressione è che Zerbin, per caratteristiche e duttilità tattica, sia quello con maggiori opportunità di restare in prima squadra. Mentre l’attaccante Giuseppe Ambrosino (2003) probabilmente verrà prestato in B. In sospeso resta Gianluca Gaetano (2000), protagonista della promozione in A della Cremonese, finora poco utilizzato".