Il Fatto Quotidiano - Ds Juve interrogato: “Debiti con l’Atalanta? Solo morali” ma poi svela le cifre

Continuano ad emergere dettagli relativi al caso Juventus.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano ad emergere dettagli relativi al caso Juventus. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, i pm, dopo aver letto un’intercettazione a Federico Cherubini, attuale ds dei bianconeri, gli chiedono se il club ha debiti nei confronti dell’Atalanta. Lui parla di debiti "morali" a causa di alcune operazioni non andate bene per i nerazzurri. "Ci sono debiti con l'Atalanta?" insistono i pm. "Sì credo 6-7 milioni". "Risultano in bilancio?". "Non risultano in bilancio per quanto a mia conoscenza".