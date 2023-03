Il Giornale - A posteriori fu una fortuna il ko Champions col Verona: sarebbe arrivato Allegri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"In quel momento se fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore. E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così". Il retroscena sul Napoli l'ha svelato Nikola Maksimovic a Tuttomercatoweb.com e oggi Il Giornale si esprime così: