Il Giornale - Errore di Insigne dal dischetto segno del destino per le furbate di ADL

Nuovo attacco al Napoli sulla questione Juve-Napoli di campionato, gara non disputata per il blocco imposto dall'ASL di Napoli. Così scrive l'edizione odierna de Il Giornale dopo la vittoria della Juve in Supercoppa..

“Ma la Juve, questa Juve, gira così: un po’ «pas mal» e un po’ «pas bien». È il Dna: dimostrato in campionato e nelle coppe. Che non è lo stesso degli anni scorsi. Stavolta le ha dato una mano anche Insigne, sbagliando un rigore: forse un segno del destino per le furbate di ADL. Ma è vero che la squadra c’è quando deve azzannare per la gola o quando ha una sola giocata per non essere azzannata”.