Il Giornale: "Prima il Napoli da ricostruire, poi il Milan ceduto. Da troppo tempo non valeva così tanto"

Un Napoli-Milan d'altissima quota, praticamente da scudetto, è in programma per stasera al San Paolo. "Riecco la sfida regina di fine Anni '80", titola Il Giornale per raccontare di una classica del nostro calcio. Ma prima il Napoli da ricostruire, poi il Milan ceduto ed è da troppo tempo che questo match non valeva così tanto, scrive il quotidiano.