Il Giornale - Se non ci fosse il Napoli, l'Inter potrebbe pensare di riscattare lo Scudetto

Nel suo consueto "punto Serie A" per Il Giornale , Tony Damascelli scrive: "Se non ci fosse il Napoli. Sarebbe una bella lotta, con l'Inter su di giri.

Ma il Napoli, purtroppo per tutte le altre sognatrici, c'è, eccome se c'è, ha vinto contro lo Spezia in un ambiente triviale tra cori insultanti la memoria di un defunto Maradona, e ingiurie a Spalletti. (...) Se non ci fosse questo Napoli, dicevo, l'Inter potrebbe anche pensare di riscattare l'occasione mancata lo scorso campionato, vinto da un Milan che oggi è irriconoscibile per quanto è diventato lento, prevedibile, impaurito, paradossalmente debole in ogni zona del campo e con strambe scelte di Pioli alle prese con un'involuzione ormai manifesta".