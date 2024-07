Prima pagina Il Mattino ed il crollo agli europei, ct Under 17: "Bisogna valorizzare i talenti"

Dopo l'eliminazione da Euro 2024 per mano della Svizzera, si è parlato molto degli azzurri e della mancanza di talento

"I talenti ci sono, vanno valorizzati". Queste dichiarazioni, rilasciate dal ct dell'Under 17 Favo a Il Mattino, sono state riprese oggi in prima pagina e nello specifico in taglio alto.

