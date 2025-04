Il Mattino - Juan Jesus rischia un mese di stop: sue lacrime non un buon segnale

Il Mattino oggi in edicola dedica spazio alle condizioni di Juan Jesus, difensore del Napoli, costretto a lasciare il campo per un infortunio durante la sfida contro l'Empoli. Le sensazioni all'interno dello staff tecnico non sono positive sul centrale brasiliano, che con il Monza sarà sicuramente assente nel prossimo turno di campionato.

Non solo, però. Secondo le prime stime si teme uno stop piuttosto lungo e le lacrime del giocatore sembrano confermare questa ipotesi. Si tratterebbe di un problema muscolare che potrebbe richiedere almeno un mese di riposo. Oggi Juan Jesus sarà sottoposto agli esami strumentali per certificare l'entità dell'infortunio.