Il Messaggero - Napoli-Inter conferma che il VAR ha tolto il sacro fuoco agonistico di un tempo

Tra Napoli e Inter non s'è vista una partita bellissima. E, secondo Il Messaggero, neanche troppo agonistico. Così si esprime il quotidiano romano: "Grande spettacolo non se n’è visto, se non su qualche manovra in velocità del Napoli nel primo tempo, per il resto è stata una gara di intensità più psicologica che agonistica, combattuta più tatticamente che tecnicamente, e assai corretta: ma ormai tutte le partite sono corrette perché si è terrorizzati che il Var infierisca con i suoi rallentini a capocchia, così addio a quel po’ di sacro fuoco agonistico oltre le righe che un tempo era uno dei condimenti di questo sport".