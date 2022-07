Il Messaggero - Sarri insiste e non sorride ancora sul mercato: vuole Mertens

TuttoNapoli.net

Claudio Lotito adesso si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Come riporta Il Messaggero, dopo la contestazione da parte dei tifosi, il presidente della Lazio ha già centrato sei nuovi acquisti ed in porta arriverà uno tra Falcone e Provedel dopo Maximiano: "Ora in quanti si abboneranno?". Sarri si gode Romero e Cancellieri, ma non sorride del tutto perché insiste ancora per avere Mertens. E c'è il problema relativo ai sostenitori biancocelesti: al momento sottoscritte appena 6.900 tessere malgrado i 50 milioni di euro spesi.