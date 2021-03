Il Messaggero titola: "Roma, se non fai la stupida passi il turno. Con la testa al Napoli"

"Roma, se non fai la stupida passi il turno. Con la testa al Napoli". Questo il titolo che Il Messaggero nell'edizione odierna dedica ai giallorossi. La tappa in Ucraina, nonostante il vantaggio dell'andata, diventa comunque fastidiosa e Gattuso ha appena sorpassato la squadra di Fonseca in campionato sfruttando la miglior differenza reti e lo scarso rendimento della Roma contro le big. Oggi dovrebbero rimanere dunque a riposo in vista del big match con gli azzurri Pellegrini, Spinazzola, Dzeko e uno tra El Shaarawy e Pedro. Se non ci saranno grosse sorprese sarà la prima volta nella storia della competizione Europa League ai quarti di finale per il club.