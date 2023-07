Il Roma - Osimhen punta i piedi: non firma rinnovo per meno di 8 mln

Questione clausola: Calenda la vuole non più alta di 100 milioni, De Laurentiis la ipotizza di almeno 140.

Fonte: di Giovanni Scotto per Il Roma

Per il rinnovo di Victor Osimhen, invece, bisognerà aspettare: si vocifera che il famoso “12 agosto” in cui De Laurentiis farà il punto sugli obiettivi stagionali (è il giorno in cui termina il ritiro a Castel di Sangro) potrebbe coincidere con la deadline fissata per il rinnovo di Victor. Il Psg non dovrebbe essere un problema (ormai guardano altrove, anche senza Mbappé) ma il nigeriano punta i piedi: accetta di firmare per non meno di 8 milioni l’anno con clausola da 100 milioni.

Clausola che De Laurentiis gli darebbe, ma non con uno stipendio così alto. Quindi la proposta del Napoli è clausola e stipendio da 7 milioni bonus inclysu. Il nigeriano si aspettava un “sì” e invece De Laurentiis tiene ancora duro. In ogni caso la clausola è un nodo: Calenda la vuole non più alta di 100 milioni, De Laurentiis la ipotizza di almeno 140. A quanto filtra, la clamorosa valutazione del presidente di 200 milioni per Osimhen rappresentava la premessa per un maxi rinnovo a condizioni favorevoli. Intanto il calciatore non guarda altrove, ha accantonato il pensiero Psg e il Manchester United non arriva a quelle cifre. Ecco perché sembra scongiurata la partenza questa estate, e non è poco.