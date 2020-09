Il Roma - Si tratta con l'Arsenal per l'indennizzo di Sokratis

Anche Aurelio De Laurentiis ha certificato l’interesse del Napoli per Sokratis Papastathopoulos, il difensore greco dell’Arsenal, ex Genoa e Milan e per questo amico di Gattuso. Il 32enne è, come anticipato dal “Roma”, l’unico concreto obiettivo di mercato per la difesa. Il club partenopeo ha intenzione di puntare su di lui per sostituire Koulibaly, in procinto di lasciare l’azzurro con destinazione Premier League (Manchester City) o Ligue 1 (Paris Saint Germain). Papastathopoulos è un giocatore esperto, che conosce molto bene la Serie A. Porterebbe in azzurro quel “mestiere” che Gattuso si aspetta dai suoi difensori, abbinando anche discrete qualità tecniche, tempismo e velocità. Non è un fulmine di guerra, ma il greco dopo le due esperienze in Italia è cresciuto molto, in particolare con la maglia del Borussia Dortmund. Ma anche con l’Arsenal si è messo in evidenza, diventando un punto di riferimento dei Gunners. Sokratis ha un altro anno di contratto con gli inglesi e un ingaggio di 2.5 milioni a stagione. Non rinnoverà, e il suo club è disposto a lasciarlo partire anche adesso. Il Napoli avrebbe trovato un accordo per un ingaggio da 2.5 comprensivi di bonus, leggermente al ribasso. Il calciatore, comunque, è felice di lavorare con Gattuso e di tornare in Italia (conosce bene la lingua) ma bisogna trovare l’accordo con l’Arsenal. Il Napoli prenderebbe il giocatore gratis, ma non può essere così. Gli inglesi hanno chiesto un indennizzo di 3 milioni, ma si può scendere a 1.5. Serve, però, l’accordo. Intanto, per quel che riguarda Koulibaly, si attende la proposta del Manchester City. Anche ieri è stato ribadito all’agente del difensore, Ramadani, che l’interesse c’è: ma bisogna aspettare ancora qualche giorno. Milik, invece, attende l’offerta della Roma, che propone al Napoli uno scambio con Under più 10 milioni. Ma il club azzurro vorrebbe arrivare a Veretout.