Il Secolo XIX: "Genoa e Napoli come quindici anni fa, allora fu festa e promozione per due"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Genoa e Napoli come quindici anni fa, allora fu festa e promozione per due", titola stamane Il Secolo XIX. Il Napoli è ancora il bivio. Quarant'anni dopo il gol di Faccenda. Quindici anni dopo quel 10 giugno 2007 in cui rossoblù e partenopei tornarono in Serie A a braccetto. Adesso proprio quella Serie A è di nuovo in gioco, in 15 anni il Napoli si è consolidato ad alto livello e costantemente in Europa mentre il Genoa ha vissuto pericolosamente. E anche stavolta la sfida con il Napoli è per il Grifone ancora un bivio: una strada porta verso la gioia, la speranza. Allora fu la promozione, stavolta l'insperata salvezza. L'altra strada porta verso la delusione, la retrocessione, la caduta verso la Serie B.