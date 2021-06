Il Secolo XIX: "Insigne chiamato a una grande fase finale per il salto definitivo"

Donnarumma, Bonucci e Barella. Sono questi gli unici tre di Milan, Juventus e Inter che partiranno titolari nell'Italia domani nella sfida contro l'Austria, col portiere che però di fatto è un giocatore del Paris Saint-Germain. È decisamente un'Italia diversa in tal senso rispetto al passato, più colorata, più rappresentata dalle varie squadre di Serie A e non. Domani sera a Wembley le corsie azzurre saranno rappresentate da Di Lorenzo, che quattro anni fa giocava a Matera, e Berardi a destra con Spinazzola e Insigne a sinistra. Il talento del Napoli è chiamato a una grande prestazione per fare definitivamente il salto tra i big internazionali.