Il Secolo XIX - Minacce ultrà Napoli già dall'andata: "Piomberemo in città senza scorta"

Il Secolo XIX ricostruisce gli scontri di ieri tra tifosi del Napoli e quelli dello Spezia che hanno condizionato la gara eclissando il risultato finale: "Era da mesi che le due tifoserie se le promettevano dopo i cori contro Maradona nella partita di andata. ‘Piomberemo in città con i pulmini e senza scorta’ minacciavano dal Vesuvio. E in effetti i primi tafferugli sono cominciati alla mattina proprio dagli occupanti di un pulmino di napoletani, che hanno lanciato bottiglie e sono stati inseguiti dai rivali fino all’arrivo della polizia, che ha identificato i facinorosi e li ha accompagnati in questura".