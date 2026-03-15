Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli corre. E Conte: Vorrei restare qui".

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Il Napoli batte il Lecce in rimonta e ottiene il terzo 2-1 di fila, utile a consolidare il terzo posto in classifica. E, chissà, magari a guardare anche in alto. La Gazzetta dello Sport dedica spazio anche agli azzurri in prima pagina all'indomani del match: "Il Napoli corre. E Conte: Vorrei restare qui". Il riferimento è alle parole del tecnico salentino nel post-partita.

Inter-Atalanta 1-1: i nerazzurri protestano

"Inter avvelenata". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, all'indomani del pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta. Non basta Pio Esposito, la Dea pareggia e il club nerazzurro mette nel mirino l'arbitro Manganiello, contestando il gol di Krstovic e reclamando un rigore su Frattesi. Espulso Chivu.