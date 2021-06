La Stampa - Abbandono del contratto della Superlega potrebbe essere più difficile del previsto

Su La Stampa la questione SuperLega. Potrebbe essere più difficile del previsto l’abbandono del contratto della Super Lega da parte dei nove club fuoriusciti patteggiando con la Uefa: Inter, Milan, Atletico Madrid, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester City e United. Secondo indiscrezioni - si legge sul quotidiano - , queste nove società hanno avviato la procedura legale per recedere dal patto dei 12 fondatori, ormai rispettato solo da Barcellona, Real Madrid e Juventus. Ma non si tratta di un’operazione semplice.

Per questo dalla Spagna sostengono che la retromarcia non sarebbe ancora formalmente efficace. E quindi l’accordo sottoscritto lo scorso 17 aprile sarebbe ancora vivo. La situazione diventerebbe ancora più complessa se Barcellona, Real e Juventus riuscissero a vincere la causa davanti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Il riconoscimento della validità della Super Lega da parte dei «tribunali europei competenti», infatti, viene considerato dal contratto una delle due strade necessarie a far partire la competizione. L’altro è il semaforo verde di Fifa e Uefa, chiaramente impossibile alla luce della contrarietà di Infantino e Ceferin.