La Stampa e le intercettazioni sulla carta Ronaldo: spariti una 30 di mln

Quindi - si legge -, una trentina di milioni sarebbero spariti dai conti alterando bilanci e conseguenti patrimoni netti e comunicazioni ai mercati.

Sulle pagine odierne de La Stampa si trova un curioso retroscena a proposito del caso Juventus. Si tratta di un’intercettazione telefonica tra l'avvocato Cesare Gabasio, capo del pool legale della Juventus, e il ds Federico Cherubini, in cui il primo spiegava che “la carta segreta di Ronaldo non doveva saltare fuori «perché se succede ci saltano alla gola, tutto sul bilancio i revisori e tutto. E poi ci tocca fare una transazione finta”. Per i pm si tratterebbe di un segnale a riguardo della gestione dei tagli ai costi ideata agendo sugli ingaggi dei calciatori, con differimento dei pagamenti per far fronte ai minori incassi da pandemia.