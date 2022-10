La Stampa - Inchiesta Prisma: sequestrate le chat tra Agnelli, Chiellini e il gruppo squadra

Questa mattina La Stampa torna sull'inchiesta Prisma e la manovra stipendi che vede protagonista la Juventus

Questa mattina La Stampa torna sull'inchiesta Prisma e la manovra stipendi che vede protagonista la Juventus, analizzando le carte in mano alla Procura. La guardia di finanza ha sequestrato la scrittura privata tra il presidente Agnelli e il capitano Chiellini durante le indagini, in cui c'è l'impegno a versare tre delle quattro rate. "Tre delle quattro rate - si legge - saranno redistribuite sui contratti in essere" nella stagione successiva.

E lo comunica anche Chiellini in una chat di WhatsApp: "Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente come quello che abbiamo firmato io e il presidente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione".

E ancora: "Per questioni legislative di Borsa la comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia ai 4 mesi. È chiesto di non parlare nelle interviste sui dettagli di questo accordo". Higuain si preoccupa: «Ma ad aprile un mese ce lo pagano?".

Per la procura, la Juve, tramite false comunicazioni, plusvalenze artificiali e manovre stipendi, avrebbe nascosto «l'erosione del capitale sociale» così da «proseguire indebitamente» la negoziazione del titolo in Borsa