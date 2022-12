La Stampa - Juventus, anche fatture per affari inesistenti: doveva più di 8mln agli agenti

Questo è il quadro che emerge dagli atti dell'inchiesta Prisma che vede indagate 12 persone, tra cui gli ex vertici societari, a vario titolo

La Juve doveva molti soldi agli agenti, pare più di 8 milioni di euro "in relazione a pregresse mediazioni professionali svolte da questi sovente in relazione a operazioni foriere di plusvalenze contestate". E però per pagarli avrebbe adottato "la prassi di ricorrere a mandati fittizi predisposti ex post in relazione ad altre operazioni, in assenza dunque di una reale attività di intermediazione di un agente". Questo è il quadro che emerge dagli atti dell'inchiesta Prisma che vede indagate 12 persone, tra cui gli ex vertici societari, a vario titolo per falso in bilancio, aggiotaggio informativo e false fatturazioni.