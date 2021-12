Libero - A Osimhen manca continuità: ha saltato quasi la metà delle gare in azzurro

Da quando c'è Victor Osimhen in rosa, il Napoli ha disputato 75 partite ufficiali in totale. E l'ex Lille ne ha saltate quasi la metà. Tra infortuni, impegni in Nazionale e Covid-19, all'attaccante nigeriano è mancata continuità, dando forfait in 29 partite su 75. Contando solo questa seconda stagione, quella che dovrebbe essere della consacrazione, Osimhen ha collezionato solo il 50% dei minuti in campionato e il 31% dei minuti in Europa League. A riportarlo è Libero.