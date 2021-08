Libero attacca: "Via il campionato, ma Dazn non si vede!"

"Via al campionato su DAZN. Ma non si vede...", si legge stamane in taglio basso su Libero. La Serie A modello Netflix non decolla, la rivoluzione della tecnica promessa e promossa da Dazn continua a presentare molte incognite.

Già in passato il colosso delle telecomunicazioni britannico era finito nel mirino degli utenti e quest'anno sono bastati i primi dieci minuti della partita inaugurale della Serie A per scatenare proteste a raffica per la scarsa qualità del segnale.