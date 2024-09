Libero - Conte, addio al culto del 4-3-3: lo userà solo in un caso

Addio al culto del 4-3-3 in casa Napoli con l'arrivo di Antonio Conte: il tecnico potrebbe valutarlo in alcune situazioni solo per per mettere in campo contemporaneamente tutti i migliori elementi della rosa. Questo è quanto scrive sui piani tattici dell'allenatore azzurro l'edizione odierna del quotidiano Libero.

"Inoltre non è più legato al culto del 4-3-3, anche se con il tempo la squadra potrebbe arrivare a giocare in quel modo per mettere in campo contemporaneamente tutti i migliori. Molte delle fortune del Napoli dipenderanno dalla coppia Lukaku-Kvaratskhelia che a Cagliari ha offerto un’anteprima di ciò che può essere: il belga nella sua miglior versione fa compiere un salto di qualità a chi gravita nella sua orbita, lo dice la storia del belga con Lautaro Martinez all’Inter".