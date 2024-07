Prima pagina Libero contro i nazionali in vacanza: "Le pippe non sono andate a zappare"

La scorsa settimana Libero, immediatamente dopo l'eliminazione dell'Italia dall'Europeo agli ottavi di finale per mano della Svizzera, aveva invitato in prima pagina gli azzurri ad "andare a zappare". Oggi, una settimana esatta dopo, torna sul tema.

Il quotidiano in prima pagina pubblica le immagini scattate e pubblicate sui social dai diversi azzurri, da Jorginho a Scamacca, da Frattesi a Scamacca, in cui si vede che sono in vacanza. E titola così: "Le pippe non sono andate a zappare".