Libero distrugge agente Kvara: "È poco capace, cosa sperava di ottenere con quella sparata?"

"Quello di Kvaratskhelia non è particolarmente capace, se ritiene una buona idea sollevare un polverone alla vigilia di una partita cruciale"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Cosa pensava di ottenere il signor Jugeli, ben sapendo che il Napoli ritiene incedibile il suo assistito? Non c’è alcuno spiraglio per una cessione, è un clamoroso autogol andare allo scontro con il club che dovrebbe adeguare il contratto di Kvara, passando dall’attuale milione e mezzo a quasi cinque". Così il quotidiano Libero scrive contro le parole del procuratore dell'attaccante del Napoli.

"Il calciomercato ormai lo fanno gli agenti, o almeno ci provano. Quello di Kvaratskhelia non è particolarmente capace, se ritiene una buona idea sollevare un polverone alla vigilia di una partita cruciale per la carriera del suo assistito, la prima in un Europeo da uomo di punta della Georgia. Il signor Mamuka Jugeli ha rilasciato dichiarazioni inaspettate, oltre che sbagliate nei tempi e nei modi: «Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha (e meno male che non vuole disturbarlo!). La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions». A stretto giro di posta il padre di Kvara ha aggiunto: «Non voglio che resti a Napoli».