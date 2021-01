Libero - Juve-Napoli, ecco la possibile data del recupero

"Juventus-Napoli verso il recupero a metà febbraio", titola stamane Libero. La partita di campionato Juventus-Napoli, gara non giocata perché la squadra di Gattuso non si presentò a Torino bloccata dall’Asl per i casi di Covid, potrebbe essere recuperata nel weekend del 13-14 febbraio - si legge sul quotidiano.

In quei giorni è in programma il match di ritorno della terza giornata, dunque Napoli-Juve, che di conseguenza slitterà a data da destinarsi. Questa sembra essere l’opzione calda in questo momento