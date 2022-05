Libero - Ma cosa ha fatto ADL per cambiare il calcio? Ah sì, una volta è scappato in motorino...

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dopo gli attacchi al sistema di Aurelio De Laurentiis, arriva la risposta del quotidiano Libero al patron del Napoli: "Ecco, possiamo dire di essere discretamente d’accordo con lui, ma la questione è un’altra: cosa ha fatto De Laurentiis per modificare lo status quo in tutti questi anni? Ah sì, un giorno è scappato su un motorino per protestare contro il sorteggio dei calendari al grido di «siete delle m..de! Siete delle teste di ca..o!». Beh, è già qualcosa" si legge sul quotidiano..