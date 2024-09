Libero - Pirateria non si combatte aumentando i prezzi e rendendo il calcio roba per ricchi

vedi letture

È evidente che la politica dei prezzi (359 il piano standard, 599 quello plus) stia penalizzando Dazn

La pirateria nel calcio non si combatte aumentando i prezzi e rendendo il calcio roba per ricchi. Lo sottolinea il quotidiano Libero oggi in edicola: "Emblematico il caso di Juve-Roma: su Dazn ha fatto registrare 902mila contatti, su Sky 1 milione e 387mila. La gente è stanca di pagare a caro prezzo una piattaforma come quella di Dazn che non offre l’adeguata qualità, al contrario di Sky che invece da questo punto di vista gioca un altro campionato.

È evidente che la politica dei prezzi (359 il piano standard, 599 quello plus) stia penalizzando Dazn, anche perché nell’anno 2024 l’utente medio non ha l’anello al naso, sa che esistono altri “metodi” che sono tanto illegali quanto facilmente fruibili. È sacrosanto combattere la pirateria nel calcio, ma la base di questa lotta dovrebbe essere una politica di prezzi accessibili. Invece Dazn ormai è per una platea calcistica di ricchi".