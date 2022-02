Libero - Quello di Allegri è un calcio antistorico, solo lui non si vergogna a proporlo

“In casa del Villarreal Max Allegri schiera una Juventus che più italiana non si può, sbeffeggiando l’Europa che predica tutto un altro calcio”. Il quotidiano Libero analizza la prestazione della squadra bianconera impegnata sul campo degli spagnoli in Champions League.

“È un calcio vintage, antistorico, che solo Allegri non si vergogna a proporre nel 2022, dove ormai si guarda con un certo snobismo chi non pratica un gioco ipercinetico. Una Juve così, però, può funzionare solo se è perfetta nelle interminabili fasi di difesa posizionale e nelle ripartenze. E non lo è, infatti Parejo sfrutta una posizione senza senso di Bonucci e De Ligt, incapaci di essere tatticamente perfetti”.