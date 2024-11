Libero - Solo la solidità mentale e tattica del Napoli evita la goleada della Dea

Questa l'analisi della sfida del Maradona del quotidiano Libero:

Solo la solidità mentale e tattica del Napoli evita a Lookman e soci di dilagare. Questa l'analisi della sfida del Maradona del quotidiano Libero: "Già, fa impressione dirlo dopo uno 0-3 ma la capolista dimostra nella partita storta di avere spirito e organizzazione. Il passivo sarebbe stato più pesante senza queste caratteristiche, tant’è che Conte riconosce alla squadra «di aver fatto la prestazione e aver dato tutto».

L’impressione è che l’infrasettimanale abbia pesato e che in questa gestione delle energie il Napoli sia in effetti indietro, solo che per quest’anno non servirà migliorare questo particolare dato che era l’unico della stagione. «L’Atalanta è più forte e strutturata di noi, ve l’avevo detto», spiegherà Conte che ora deve preparare la sfida all’Inter senza più margine di sicurezza in classifica non solo nei confronti dell’Inter stessa, ma anche dell’Atalanta".