Libero sul rapporto Conte-ADL: "Matrimonio avrà vita breve"

vedi letture

La rosa incompleta è una scusa perché non funziona nemmeno quel poco che c’è" si legge sul quotidiano.

Questo matrimonio avrà vita breve. Così il quotidiano Libero scrive sul rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis: "Il mister che trasformava in scudetto tutto ciò che toccava sembra aver perso la magia o, meglio, la fiducia nell’impossibile. Il Napoli di Conte non esiste ancora e chissà se esisterà mai perché se l’atteggiamento dell’allenatore-manager deus ex machina è così sfiduciato e polemico (fin dalla conferenza pregara), questo matrimonio avrà vita breve.

Certo, lo abbiamo anche scritto, non si giudica dopo una giornata ma si possono raccogliere indizi e l’indizio del Bentegodi è che il nuovo Napoli non esiste da ogni punto di vista: tattico, atletico, emotivo. La rosa incompleta è una scusa perché non funziona nemmeno quel poco che c’è" si legge sul quotidiano.