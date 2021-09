Libero svela: "Per prendere Kean la Juve si è dovuta accollare Ihattaren da Raiola"

Flop Juve, scrive Libero in edicola oggi. Il quotidiano fondato da Vittorio Feltri, nell'articolo a firma di Daniele Dell'Orco, si sofferma anche sul ritorno di Moise Kean, avvenuto con una formula "cervellotica e dilazionata. E per giunta, come 'commissione' per Mino Raiola, la Signora si è dovuta pure accollare l'acquisto di Mohamed Ihattaren, marocchino di nazionalità olandese messo fuori rosa dal PSV Eindhoven, pagato 5-6 milioni e che fa contenta solo la Sampdoria".