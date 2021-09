Messaggero Veneto: "Anche l'Udinese può ambire al primo posto battendo il Napoli"

"Udinese-Napoli vale il primo posto. Non solo per il Napoli che, espugnando il Friuli, potrebbe schizzare in vetta da solo, complici i risultati della domenica". Il Messaggero Veneto evidenzia come anche l'Udinese, battendo il Napoli, potrebbe prendersi la vetta della classifica a quota 10 punti in coabitazione con Inter e Milan.

"Vale il primo posto anche per l'Udinese, dopo aver salvato la ghirba contro la Juventus, dopo aver battuto in successione Venezia e Spezia, non senza sofferenze, ma sfruttando al massimo la compattezza tattica, un 3-5-2 che ormai è una sicurezza, la forza di un gruppo che è un mix di esperienza e gioventù, ingredienti che Luca Gotti sta shakerando con l'equilibrio di un barman".