I numeri in attacco sono crollati: media gol dimezzata e calo anche di tiri e cross

Nelle ultime partite il Napoli ha fatto una fatica tremenda a trovare la via del gol e ad aumentare la produzione del gioco. Anzi, da questo punto di vista, negli ultimi sette incontri sono completamente calati tutti i numeri offensivi, dai tiri ai cross, arrivando ovviamente alle reti realizzate. Dati che evidenzia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Sono solo 18 i gol segnati, 9 nelle prime 4 e altri 9 in addirittura 7 partite. La media gol si è abbassata da 2,25 a e 1,29 e lo stesso discorso vale per le conclusioni in porta. Il numero dei tiri in porta, da 5,25 a 3,57, mentre quelli fuori da 6,25 a 4. Si sono dimezzati i cross (dai 14 ai 7,86). E sono crollate anche le verticalizzazioni, passate da 161,5 a partita a 127,43. Numeri, per carità. Che non vogliono essere una sentenza, ma evidenziano il problema