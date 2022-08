I nuovi pronti a debuttare, ma Spalletti si affida all'11 di Verona: confermato Zielinski

L’allenatore confermerà il 4-3-3 di partenza con Zielinski a cui saranno affidati compiti offensivi.

Luciano Spalletti riflette sulla formazione che scenderà in campo domani contro il Monza anche se l’incoraggiante esordio contro il Verona lascia intuire che l’undici del Bentegodi verrà confermato senza grosse sorprese iniziali, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, anticipando che l’allenatore confermerà il 4-3-3 di partenza con Zielinski a cui saranno affidati compiti offensivi. In attesa di eventuali novità, Meret sarà il titolare tra i pali, in difesa confermato Kim, in attacco Kvaratskhelia-Osimhen-Lozano è un tridente che dà ampie garanzie senza dimenticare Politano e, ovviamente, Raspadori e Simeone, pronto al debutto in caso di necessità